Barca in fiamme al largo di Porto Rotondo: 4 turisti tratti in salvo dalla Guardia Costiera (Di giovedì 6 agosto 2020) Una colonna di fumo di fronte al Porto ha fatto scattare l’allarme intorno alle 14. Una delegazione di spiaggia della Guardia Costiera ha tratto in salvo quattro turisti italiani mentre la loro Barca veniva avvolta dalle fiamme, nello specchio di mare davanti a Porto Rotondo. Una motovedetta dell’ufficio marittimo di Golfo Aranci, che transitava in zona, e’ subito intervenuta insieme a un rimorchiatore dotato di idrante. Gli occupanti della Barca, una coppia con i loro due nipoti ventenni, si erano gia’ messi in salvo salendo a bordo di un’altra imBarcazione arrivata in loro soccorso. Il forte vento ha reso difficili le operazioni di spegnimento ... Leggi su meteoweb.eu

