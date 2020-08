Bakayoko vorrebbe tornare al Milan ma per il momento i rossoneri non si sbilanciano: la situazione (Di giovedì 6 agosto 2020) Il centrocampista vorrebbe tornare al Milan dopo l'esperienza della passata stagione: per i rossoneri tuttavia il suo acquisto al momento non è una priorità. Leggi su 90min

TheRipper1899 : Vere le voci che accostano #bakayoko al #Milan. Il ragazzo è rimasto legato all'ambiente, tuttavia vorrebbe giocare… - MilanCheFatica : Abbiamo fatto una raccolta del #ACMilan che vorrebbe una fetta di tifosi social. Il giusto mix di grinta e talento,… -