“Aveva solo 14 anni”. Serena è morta sul colpo. Ma è per il cugino di 18 anni che era con lei che adesso si spera (Di giovedì 6 agosto 2020) È successo tutto qualche fine settimana fa sulla Strada provinciale 386, in territorio di Bordolano (Cremona) e al confine con Quinzano d’Oglio, dove Serena Sbolli – ragazzina di appena 14 anni – è morta sul colpo nel pauroso incidente tra un’auto e una Vespa. In sella con la giovane c’era il cugino di 18 anni, portato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Cremona. Ed è questa la notizia, perché il ragazzo che è tutt’ora ricoverato, finalmente sembra essere fuori pericolo e le sue condizioni stanno lentamente migliorando. Tutto il paese (abita a Cignone) in quest’ultimo mese ha fatto il tifo per lui e per la sua famiglia. Continuano le indagini per cercare di ricostruire quanto avvenuto ... Leggi su caffeinamagazine

ultimenotizie : Non si può parlare di moschea abusiva solo perché 80 persone si riuniscono al venerdì sera in preghiera in un negoz… - MaxTomorrow : @AlessandraOdri Aveva detto anche, che se avesse perso si sarebbe ritirato dalla politica, e non solo lui. - PasseggeriAtten : Aveva appena firmato la convalida dell'arresto di 55 esponenti degli Spatola-Inzerillo, la fazione perdente della… - milanocasciavit : RT @korma75: @CalcioFinanza Perché è un uomo intelligente, aveva solo da perdere a venire ora..si sarebbe trovato contro lo spogliatoio e,… - beatrixxx__ : @OMGmyheartuu In realtà la mnet non aveva mai fatto una cagata simile. Solo oggi con gli Ateez che stavano andando benissimo con i digital -

Ultime Notizie dalla rete : “Aveva solo Vaccino Coronavirus, Russia: vaccinazione di massa per ottobre Corriere della Sera