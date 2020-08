Avete visto i polsi di Ilary Blasi? Quel dettaglio non sfugge: 36.000 euro… [FOTO] (Di giovedì 6 agosto 2020) Mentre orde di fan aspettano l’attesissima serie Netflix su Francesco Totti, in cui la “first lady” verrà interpretata da Greta Scarano, Ilary e Francesco continuano a vivere la loro estate. Tra amore, famiglia e mare, la Blasi sfoggia uno stile più glam del solito. E Quel dettaglio ai polsi non sfugge a nessuno… 15 anni di vita insieme per il grande Capitano giallorosso e la sua Ilary Blasi. Insieme ai tre figli, Francesco e Ilary stanno trascorrendo l’estate all’insegna delle vacanze, condividendo finalmente molti scatti con i fan, grazie ai loro rispettivi profili social. E la conduttrice, oltre a mostrarsi particolarmente felice e raggiante, sfoggia dei look sempre più ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete visto Avete visto la nuova moglie di Sean Penn? Ha 32 anni di meno FOTO Velvet Gossip È morta suicida Daisy Coleman: vittima di violenza, ne parlò nel documentario Netflix Audrie e Daisy

È morta Daisy Coleman. La struggente notizia è stata comunicata sui social dalla madre Melinda Coleman. La ventitreenne si è suicidata. Era stata protagonista del documentario di Netflix “Audrie & Dai ...

Contact Tracing App: dall’Italia al resto d’Europa, funzionano davvero?

Le contact tracing app dovevano servire all'Italia e all'Europa per riaprire i confini, anche in vista dell'estate. Ma qual è la situazione? In Italia, l'app funziona da giugno ma il tasso di adozione ...

