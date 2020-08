Atletica, nove azzurri impegnati nei meeting in Svezia e Finlandia della prossima settimana (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Atletica internazionale fa tappa nel Nord Europa: lunedì 10 agosto si terrà il meeting di Sollentuna, in Svezia, dove saranno impegnati gli azzurri Leonardo Fabbri nel getto del peso, Simone Barontini negli 800 metri, Gaia Sabbatini e Martina Tozzi nei 1500 metri. Martedì 11 agosto a Turku, in Finlandia, invece, saranno protagonisti cinque atleti italiani nel primo meeting Gold del Continental Tour: Marcell Jacobs nei 100 metri, Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, Yohannes Chiappinelli nei 3000 siepi, Erika Furlani nel salto in alto ed infine Hassane Fofana nei 110 ostacoli. Leggi su sportface

