Atletica, due appuntamenti in nord Europa per gli azzurri: Jacobs impegnato a Turku nei 100 metri (Di giovedì 6 agosto 2020) Si sposta al nord Europa la stagione, in questa estate dell’Atletica, con due appuntamenti interessanti in chiave azzurra all’inizio della prossima settimana. Lunedì 10 agosto è il giorno del meeting di Sollentuna, in Svezia, che vedrà quattro italiani al via a cominciare da Leonardo Fabbri nel getto del peso. Alla periferia di Stoccolma per il gigante fiorentino, che ha sfiorato la finale ai Mondiali di Doha, sarà la prima trasferta all’estero dalla ripresa dell’attività. Proprio nella capitale svedese ha scritto una pagina di storia con il record italiano indoor dello scorso febbraio: 21,59 battendo il primato nazionale al coperto dell’olimpionico Alessandro Andrei. E il 23enne dell’Aeronautica cercherà di tornare oltre ... Leggi su sportfair

Azzurri verso nord: Sollentuna e Turku

Si sposta al Nord Europa la stagione, in questa estate dell’atletica, con due appuntamenti interessanti in chiave azzurra all’inizio della prossima settimana. Lunedì 10 agosto è il giorno del meeting ...

