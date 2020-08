Atalanta, news per il Bonaventura-bis Ora si riaccendono le speranze (Di giovedì 6 agosto 2020) Siamo stati tra i primi, circa 5 mesi fa, ad avanzare l’ipotesi di un ritorno di Jack Bonaventura all’Atalanta. Lo abbiamo fatto appena alcune voci parlavano di un mancato rinnovo del contratto che lo legava al Milan, con scadenza al 30 giugno scorso. Leggi su ecodibergamo

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Atalanta: #Bonaventura non è un obiettivo ?? L'ex #Milan, libero dopo la scadenza del contrat… - Inter : ?? | NOVITÀ Per #AtalantaInter scenderemo in campo con la nuova maglia Away per la stagione 2?0?/2?1? ??… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'I ragazzi hanno sempre dato tutto e non posso fare altro che ringraziarli' ??? Le parole di An… - webecodibergamo : Atalanta, news per il Bonaventura-bis Ora si riaccendono le speranze - sportli26181512 : Atalanta, 'terrone di me**a' ad un tifoso napoletano: arriva la nuova nota del club!: Lo scorso 12 luglio ha fatto… -

Siamo stati tra i primi, circa 5 mesi fa, ad avanzare l’ipotesi di un ritorno di Jack Bonaventura all’Atalanta. Lo abbiamo fatto appena alcune voci parlavano di un mancato rinnovo del contratto che lo ...

L'Inter conosce ormai la sua forza: Lukaku e Lautaro di gran qualità

Piccolo ed alieno il Getafe è niente per l’Inter ormai completa di Conte. La differenza tecnica è imbarazzante via via che la partita cresce, il Getafe non ha mai saputo costruire un palleggio, la mos ...

