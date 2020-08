Atalanta, il team manager si scusa ancora per l’insulto rivolto al tifoso del Napoli (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo quasi un mese arrivano le scuse ufficiali da parte del team manager dell’Atalanta, Mirco Moioli, che lo scorso 12 luglio aveva rivolto degli insulti a un tifoso del Napoli alla stazione di Treviglio, mentre la il club nerazzurro era in procinto di partire alla volta di Torino per la sfida contro la Juventus. “Il team manager dell’Atalanta Mirco Moioli – si legge nel comunicato rilasciato dalla società nerazzurra – ribadisce le proprie scuse per aver assunto, lo scorso 12 luglio, un contegno non conforme. Ci tiene tuttavia a precisare di non aver avuto alcuna finalita’ discriminatoria e che il proprio contegno ha rappresentato, unicamente, una immediata reazione ad una espressione che ha ... Leggi su sportface

L'Atalanta e il suo team manager Mirco Moioli tornano a scusarsi pubblicamente dopo la brutta vicenda dell'insulto razzista dello scorso 11 luglio. Il dirigente apostrofò con un "terrone del c…." un s ...

