Atalanta, il team manager Moioli si scusa di nuovo per aver chiamato terrone un tifoso napoletano (Di giovedì 6 agosto 2020) Con una nota pubblicata sul sito dell’Atalanta, il team manager del club bergamasco ribadisce “le proprie scuse per aver assunto, lo scorso 12 luglio, un contegno non conforme”. Si riferisce alle offese rivolte ad un tifoso del Napoli alla stazione di Treviglio, lo scorso 12 luglio. Moioli lo chiamò “terrone”. La nota prosegue: “Ci tiene tuttavia a precisare di non aver avuto alcuna finalità discriminatoria e che il proprio contegno ha rappresentato, unicamente, una immediata reazione ad una espressione che ha offeso il suo onore e quello della squadra che ama e per cui è tesserato da oltre 15 anni”. C’è anche una specifica del club: “pur non potendo che ... Leggi su ilnapolista

