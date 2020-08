Atalanta, Gasperini in ansia per Gollini: solo lavoro differenziato in vista del Psg (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Atalanta si prepara ai quarti di finale della Champions League 2019/2020, appuntamento storico contro il Paris Saint-Germain che potrebbe segnare le sorti di un’intera stagione. Gli orobici dovranno probabilmente fare a meno di Gianluigi Gollini, il quale ha attuato lavoro differenziato in vista del match contro il club parigino, seppur la sua assenza non sia certa e Gian Piero Gasperini spera di averlo a disposizione, in quanto pedina fondamentale. A riportarlo è il sito ufficiale dell’Atalanta, che specifica come la preparazione ai quarti di finale continuerà sabato 8 agosto al Centro Bortolotti, in vista dell’impegno europeo fissato al 12 agosto. Leggi su sportface

