AssoBirra lancia il "Centro Informazione Birra" (Di venerdì 7 agosto 2020) AssoBirra lancia oggi, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Birra, il Centro Informazione Birra (Cib). Con cadenza trimestrale, il Cib racconterà in presa diretta come sta cambiando il mondo birra e come stanno agendo i player di mercato per affrontare al meglio il cosiddetto new normal. Come AssoBirra crediamo che oggi sia fondamentale poter supportare il comparto offrendo anche degli strumenti concreti che aiutino a comprendere le insidie ma anche le opportunità che si celano nel nuovo contesto in cui viviamo – afferma Andrea Bagnolini, Direttore Generale di AssoBirra – Ed è questo intento che lanciamo il Centro Informazione Birra che auspichiamo diventi uno strumento su cui impostare la strategia per la ...

Giornata Internazionale della birra: consumi trainati dal gusto

A guidare i consumi di birra resta il gusto (60%), ma anche il fatto che si tratti di «una bevanda che unisce» (22%) e che permette di concedersi «momenti speciali» (24%). Il trend emerge da una ricer ...

