Ascolti Tv mercoledì 5 agosto 2020, flop prevedibile per il ricordo di Sergio Zavoli sotto il milione battuto da Tv8 (Di giovedì 6 agosto 2020) Ascolti Tv mercoledì 5 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Come Sorelle 1×05 1a Tv 1.985 milioni e 11.6% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Diretta Gol Europa League 1.531 mila e 7.8% Chicago Fire + PD (Crossover) + Fire 1a Tv Free1.217 milioni e 9% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Un fragile legame 1.156 milioni e 6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Speciale Sergio Zavoli925 mila e 5.1% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Squadra Speciale Cobra 11 23×15-16 1a Tv 913 mila e 4.8% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Atlantide807 mila e 4.2% CR4 Remix 464 mila e 2.8% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Anna and the King 455 ... Leggi su dituttounpop

