Ascolti TV | Mercoledì 5 agosto 2020. Come Sorelle vince facile (11.6%), in pochi per il ricordo di Sergio Zavoli (5.1%). L’Europa League su TV8 al 7.8% (Di giovedì 6 agosto 2020) Come Sorelle - Burak Yamanturk e Melis Sezen Su Rai1 Sergio Zavoli – Storia di un Cronista ha conquistato 925.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Canale 5 Come Sorelle ha raccolto davanti al video 1.985.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 913.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 il primo episodio di Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.419.000 spettatori (6.9%), Chicago P.D. di 1.559.000 spettatori (8.3%) ed il secondo episodio di Chicago Fire è piaciuto a 1.217.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai3 Un Fragile Legame ha raccolto davanti al video 1.156.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di ... Leggi su davidemaggio

