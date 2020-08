Ascolti, dati auditel di mercoledì 5 agosto 2020: vince la serie Come Sorelle su Canale 5 (Di giovedì 6 agosto 2020) ‘Come Sorelle’ su Canale 5 è stato il programma più visto della prima serata tv di mercoledì, con 1.985.000 spettatori e l’11.6% di share. Al secondo posto, su TV8 ‘Diretta Gol Europa League’, con 1.531.000 spettatori e il 7.8% di share. Al terzo posto, su Italia 1, il primo episodio di ‘Chicago Fire’, con 1.419.000 spettatori e il 6.9%, ‘Chicago P.D.’, con 1.559.000 spettatori e l’8.3%, ed il secondo episodio di ‘Chicago Fire’, con 1.217.000 spettatori e il 9% di share. A seguire, tra gli altri programmi di prime time: ‘Un Fragile Legame’ su Rai3 (1.156.000 spettatori, share 6%), ‘Sergio Zavoli – Storia di un Cronista’ su Rai1 (925.000 spettatori, share 5.1%), ‘Squadra Speciale Cobra 11’ su Rai2 ... Leggi su tvzap.kataweb

