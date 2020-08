"Arthur vuole risolvere il contratto, ma tornerà a disposizione del Barcellona" (Di giovedì 6 agosto 2020) Barcellona, SPAGNA, - Arthur da domani tornerà a lavoro con il Barcellona : questo è quanto comunicato al club dal brasiliano nella speranza di raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto. ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Arthur vuole risolvere il contratto, ma tornerà a disposizione del Barcellona': Secondo Mundo Deportivo il futuro… - ArturoDb72 : RT @cmdotcom: #Juve , #Arthur sta tornando a Barcellona: vuole la rescissione immediata, poi l'approdo a Torino - RodrigoTroppo : RT @cmdotcom: #Juve , #Arthur sta tornando a Barcellona: vuole la rescissione immediata, poi l'approdo a Torino - cmdotcom : #Juve , #Arthur sta tornando a Barcellona: vuole la rescissione immediata, poi l'approdo a Torino… - TonyHuncho01 : “È certo che un uomo può fare ciò che vuole... ma non puó volere ciò che vuole” [Arthur Schopenhauer] -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur vuole

Corriere dello Sport

BARCELLONA (SPAGNA) - Arthur da domani tornerà a lavoro con il Barcellona: questo è quanto comunicato al club dal brasiliano nella speranza di raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto.Come riporta il Mundo Deportivo, il brasiliano sarebbe in cerca di un accordo per terminare il rapporto con il club BARCELLONA (SPAGNA) - Arthur ha informato il Barcellona che tornerà domani a lavoro ...