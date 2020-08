Arriva la cicogna! Da quali Vip si fermerà nel 2020? (Di giovedì 6 agosto 2020) Quest’anno le cicogne in arrivo nelle case dei Vip sono davvero tante! Tanti piccoli batuffoli in arrivo tra le amorevoli braccia di mamma e papà che non vedono l’ora di presentarli ai loro fan e ai loro follower. Tra star internazionali o tutte italiane, ecco una carrellata di neo o futuri genitori che mostrano al mondo i loro capolavori più belli, i loro bebè! Richard Gere e Alejandra Silva All’età di ben 70 anni, il nostro Richard è diventato di nuovo papà lo scorso aprile. Alejandra Silva, compagna dell’attore da tempo e sua moglie da qualche anno, ha dato alla luce il loro secondo figlio, il terzo per entrambi. Non male, visto che Alexander (il loro primogenito) è nato appena 16 mesi fa! Quentin Tarantino e Daniella Pick Il celebre e fantastico regista hollywoodiano ha deciso di mettere su ... Leggi su herbeauty.co

cwtchar : @arvthaz arriva la cicogna -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva cicogna Blog | L'altra cicogna, 24 anni in aiuto delle donne in cerca di un figlio - Alley Oop Alley Oop Estate col pancione: tutte le vip in dolce attesa nel 2020

Sono tantissime le coppie vip che nel 2020 hanno annunciato di aspettare l’arrivo della cicogna: ecco chi ha trascorso l’estate col pancione! Da Giorgia Palmas ad Alice Campiello sono tante le vip inc ...

Elodie il pancino sospetto in arrivo ‘Andromeda’ di Marracash?

Tra le cantanti italiane più talentuose e di successo è giusto parlare di Elodie Di Patrizi, emersa dal talent di Amici di Maria De Filippi, solo pochi anni fa. Negli ultimi giorni, una foto sospetta, ...

Sono tantissime le coppie vip che nel 2020 hanno annunciato di aspettare l’arrivo della cicogna: ecco chi ha trascorso l’estate col pancione! Da Giorgia Palmas ad Alice Campiello sono tante le vip inc ...Tra le cantanti italiane più talentuose e di successo è giusto parlare di Elodie Di Patrizi, emersa dal talent di Amici di Maria De Filippi, solo pochi anni fa. Negli ultimi giorni, una foto sospetta, ...