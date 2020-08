Ariano Irpino, il Centrodestra scioglie le riserve per il candidato sindaco (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Il Centrodestra ha sciolto le riserve per il candidato sindaco alle prossime Elezioni Amministrative ad Ariano Irpino. La scelta è ricaduta su Marco La Carità, docente e giornalista. La Carità guiderà coalizione composta da ben sei partiti: UDC, Orizzonti Popolari, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Nuovo PSI-popolo e appunto Forza Italia. La fumata bianca è giunta dopo diverse riunione tra le segreterie della coalizione di Centrodestra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

