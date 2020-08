Appia Antica, cade dalla bici elettrica: grave un 69enne (Di giovedì 6 agosto 2020) cade da una bici elettrica e rimane gravemente ferito. Questo è quanto accaduto a Guido Novella, consigliere comunale di Vicenza. L’uomo, in vacanza a Roma con la moglie, è in ospedale dallo scorso 3 agosto. Il sinistro è avvenuto alle ore 21, su via Cecilia Metella, in zona Appia Antica. A chiamare i soccorsi è stato un passante, il 69enne è stato traportato all’ospedale San Giovanni Addolorata ed è in prognosi riservata. Tutta da accertare la dinamica dell’incidente, sulla quale stanno indagando gli agenti del IX gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale. Nel tratto di strada interessato non si sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

E' in prognosi riservata in ospedale dalla sera dello scorso 3 agosto. A rimanere gravemente ferito in seguito ad una caduta dalla bici Guido Novella, consigliere comunale e già assessore al Comune di ...

