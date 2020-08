Anzio, terminati i lavori di manutenzione stradale. De Angelis: ‘Nel 2020 spesi 10 milioni di euro in opere pubbliche’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Questa mattina, ad Anzio, è stato ultimato il nuovo manto stradale lungo i 1.200 metri di Via dei Gelsi e lungo il tratto intercomunale Anzio-Nettuno, in prossimità della stazione ferroviaria di Padiglione. “Anche durante il mese di agosto, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine e per la riqualificazione dei quartieri del territorio. Si tratta di interventi importanti, ai quali ne seguiranno altri, per un impegno complessivo pari a circa 10 milioni di euro, resi possibili grazie ad un efficace lavoro di programmazione della Giunta, insieme alla macchina amministrativa e della maggioranza tutta”. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

