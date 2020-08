Antonella Elia e Pietro delle Piane: è successo di nuovo! (Di giovedì 6 agosto 2020) Antonella Elia è stata sicuramente tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, il suo rapporto instabile con Pietro delle Piane è emerso durante il reality in modo evidente. delle Piane durante la sua partecipazione a Temptation non è stato proprio un signore nei confronti della showgirl, le sue parole ma soprattutto i suoi comportamenti non gli hanno permesso d’uscire dal programma con la sua ex fidanzata. Dopo un primo riavvicinamento Antonella sembrava pronta a perdonare Pietro ma poi ha deciso di prendere ulteriore e tempo. Cosa succede oggi fra i due ex? A raccontarcelo il settimanale Chi che ha avvistato la coppia al mare insieme: i due hanno infatti trascorso una giornata a ... Leggi su quotidianpost

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - ACSComunication : L’egoismo di chi non ha figli: quello di Antonella Elia Oggi vogliamo sottoporre alla vostra attenzione una dinamic… - infoitcultura : Lorenzo Amoruso smaschera Pietro Delle Piane | Il fidanzato di Antonella Elia ha sempre mentito a Temptation Island -