Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati? Arriva la risposta dell’ex tronista (Di giovedì 6 agosto 2020) Corre voce che i Damellis non siano più una coppia, ma ecco che cosa ha risposto il dj veronese Uomini e Donne: Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi? Andrea Damante e Giulia De Lellis sono la coppia più emblematica di Uomini e Donne. Vi ricordate il loro percorso? Più di quattro anni fa Andrea Damante, tronista un po’ fuori dagli schemi, ha scelto Giulia, la quale ha iniziato una carriera sui social ed ora è diventata una nota influencer seguita da più di 4 milioni di utenti. Il loro amore è sempre stato sotto ai riflettori. Infatti, il primo anno lui ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, il ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Giulia De Lellis rompe il silenzio sui problemi con Andrea Damante e rivela cosa sta accadendo - #Giulia #Lellis… - StraNotizie : Giulia De Lellis in crisi con Andrea Damante? Arriva il commento di lei - infoitcultura : Finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Interviene il DJ - infoitcultura : Giulia De Lellis parla della presunta crisi con Andrea Damante: ‘È un momento particolare della nostra vita’, final… - infoitcultura : “Un momento un po' così!” Giulia De Lellis spiega cosa sta succedendo con Andrea Damante (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono di nuovo in crisi, non si sono lasciati ma stanno vivendo un momento complicato. Questo, dopo i vari rumors, lo ha rivelato proprio la diretta interessata, Giuli ...Andrea Damante e Giulia De Lellis sono in crisi? Da giorni ormai, è questa la domanda più gettonata dei social. Il dj veronese sta girando l’Italia per lavoro, mentre l’esperta di stile fa la spola ...