Ancora temporali e maltempo sulla Puglia, scatta l'allerta arancione per le prossime ore (Di giovedì 6 agosto 2020) Il maltempo non lascia la Puglia: piogge e temporali sono previsti Ancora per le prossime ore. A partire dal mezzogiorno di oggi e per le prossime 32 ore, la Protezione civile ha diramato un nuovo ... Leggi su baritoday

