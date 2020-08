Anche l’afromaericano John Neville ha ripetuto «I can’t breathe» 26 volte prima di morire | VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) Il VIDEO in questione è stato diffuso il 4 agosto ma risale al 2 dicembre 2019. Il protagonista è John Neville, incarcerato per aggressione ai danni di una donna, due giorni prima della sua morte – avvenuta il 4 dicembre -. Per quanto si vede cinque agenti penitenziari e un’infermiera sono ora accusati di omicidio colposo. Proprio come ha fatto George Floyd, Anche John Neville ha gridato «Non respiro» per ben 26 volte nel VIDEO integrale dell’intervento ripreso dalle telecamere poste addosso agli agenti. LEGGI Anche >>> Le immagini della bodycam della Polizia prima della morte di George Floyd VIDEO Il ... Leggi su giornalettismo

