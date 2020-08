Alyssa Milano: "Ho avuto il Covid, ma per tre volte sono risultata negativa. Ho pensato di morire" (Di giovedì 6 agosto 2020) Per tre volte è risultata negativa al Covid-19. Dopo quattro mesi di malesseri fortissimi, Alyssa Milano, attrice americana nota per il suo ruolo in “Streghe”, è finalmente risultata positiva al test degli anticorpi. Su Instagram ha voluto raccontare la sua battaglia contro il coronavirus e la diagnosi arrivata in ritardo: “Mi sentivo morire, non sono mai stata così male - scrive -. Ricordate che i test attualmente in uso sono imperfetti”.A corredo del post l’attrice ha pubblicato una foto in cui appare con la mascherina dell’ossigeno nei giorni cruciali della sua malattia. Una malattia che per tanto tempo non è stata riconosciuta. “Questa ... Leggi su huffingtonpost

Per tre volte è risultata negativa al Covid-19. Dopo quattro mesi di malesseri fortissimi, Alyssa Milano, attrice americana nota per il suo ruolo in “Streghe”, è finalmente risultata positiva al test ...

Alyssa Milano “Ho avuto il Coronavirus”, la rivelazione choc su Instagram della star di Streghe e la accusa: “Test negativi ma..” Una rivelazione sconvolgente e una denuncia importate, questo è quello ...

