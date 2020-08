Alyssa Milano: “Ho avuto il covid ma per tre volte il test era negativo. Ho pensato di morire” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Mi sentivo morire, non sono mai stata così male. Ricordate che i test attualmente in uso sono imperfetti“. Parole di Alyssa Milano, attrice che tutti ricordano per la serie Streghe. Alyssa ha raccontato su Instagram la sua esperienza: si sentiva male ed è andata per tre volte a fare il test per il coronavirus. Tre risultati negativi. Al quarto, la diagnosi di positività. “Questa sono io il 2 aprile dopo essere stata male per due settimane. Non mi ero mai sentita così male”, ha scritto accanto a una foto che la mostra con la maschera per l’ossigeno. “Non mi ero mai sentita così male. Dolore ovunque. Perdita di olfatto. Sentivo come se un grosso elefante si fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano

Alyssa Milano ha avuto il Covid-19. Lo annuncia a sorpresa la star di Streghe, raccontando il suo terribile calvario in un lungo post su Instagram in cui ammette di essere risultata positiva agli anti ...

