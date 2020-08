“Allora muori di fame”: la dura risposta di Caterina Balivo a un commento ricevuto sui social (Di giovedì 6 agosto 2020) Caterina Balivo perde la pazienza nei confronti di un utente sui social. La conduttrice, stuzzicata in modo decisamente poco carino, ha replicato senza troppi giri di parole ad un commento ricevuto da un fan. Una provocazione andata un po’ troppo oltre, nei confronti della quale la Balivo non ha fatto finta di nulla, rispondendo per le rime. La presentatrice, dopo la fine della sua trasmissione Vieni da me, che la Rai ha deciso di non riconfermare, è attualmente in vacanza con la sua famiglia in Toscana al mare. Su Instagram nelle scorse ore la 40enne ha condiviso con i propri follower una fotografia in cui appare in versione casalinga: “Prima pizza bianca con rosmarino e sale grosso, seguirà Margherita e un’altra solo pomodorini”, ha scritto nella ... Leggi su tpi

