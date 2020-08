Allerta Meteo Campania: temporali in Alta Irpinia e Sannio (Di giovedì 6 agosto 2020) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo valido dalle 14 alle 20 di oggi per temporali sulle zone 4, 5 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 7: Tanagro). Si prevedono, in particolare, “precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensita'”. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Le precipitazioni nella zona 4 riguarderanno soprattutto l’Alta Irpinia, mentre nella zona 5 si manifesteranno prevalentemente nel settore interno. Si prevedono nelle aree interessate dall’Allerta Meteo anche ... Leggi su meteoweb.eu

