Allerta ghiacciaio di Planpincieux, evacuazione in val Ferret: rischio crollo a causa dello shock termico [GALLERY] (Di giovedì 6 agosto 2020) Nuova Allerta in Valle D’Aosta. E’ stata completata l’evacuazione delle persone alloggiate – residenti e turisti – nella parte bassa della Ferret (Courmayeur) minacciata dal crollo di 500.000 metri cubi di ghiacciaio. Si tratta di 25 nuclei familiari, per un totale di circa 70 persone. Sono decine le abitazioni evacuate per sicurezza in prossimità del ghiacciaio di Planpincieux, a Courmayeur. Quindici i residenti e cinquanta i turisti sfollati, mentre risulta ancora vuota l’area di prima accoglienza che era stata messa a disposizione dal Comune presso il Forum Sport Center di Dolonne da questa mattina. Molto più grande di quella crollata lo scorso anno la porzione di ghiacciaio ... Leggi su meteoweb.eu

