Allerta ghiacciaio Courmayeur: in corso evacuazione in val Ferret (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ iniziata questa mattina l’evacuazione di residenti e turisti che occupano una trentina di case nella parte bassa della val Ferret (Courmayeur) a causa dell’Allerta per il crollo di una parte del ghiacciaio di Planpincieux (circa 500.000 metri cubi). Sul posto stanno operando carabinieri, guardia di finanza, protezione civile, forestale, vigili del fuoco e personale del Comune. In totale – secondo una prima stima – sono una settantina (15 residenti e oltre 50 turisti) le persone per le quali e’ prevista l’evacuazione.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

