Allarme Covid, per il Napoli niente sopralluogo al Camp Nou prima della partita (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Allarme per l’aumento dei contagi in Spagna, e in particolare a Barcellona, in Catalogna resta alto e il Napoli è preoccupato. Anche per questo motivo, scrive Repubblica Napoli, la squadra non effettuerà il tradizionale sopralluogo sul terreno di gioco del Camp Nou, prima della partita di sabato sera. Il gruppo resterà blindato in albergo per evitare di esporsi al pericolo di contagio. Queste le parole del quotidiano: “Gattuso vuole giocarsi al meglio tutte le carte che ha a sua disposizione, in una trasferta che sarà ad alta tensione anche dal punto di vista logistico. L’Allarme Covid in Catalogna è infatti ancora alto e per questo al suo arrivo a Barcellona ... Leggi su ilnapolista

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’attesa campagna per promuovere all’estero la destinazione “Italia”, arriva con un deciso ritardo. Solo ora è pronto lo spot della campagna turistica Viaggio in Italia – prepara ...

Non solo febbre e tosse, come ormai tutti sappiamo, talvolta uniti alla perdita di gusto e olfatto. Tra le manifestazioni, meno frequenti, di Covid sono state segnalate anche reazioni sulla pelle, che ...

