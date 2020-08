Alessia Marcuzzi conto alla rovescia | Temptation Island ufficializza il nuovo inizio (Di giovedì 6 agosto 2020) Alessia Marcuzzi è ormai pronta alla nuova edizione di Temptation Island che, questa volta vedrà solamente coppie Nip. Durante la giornata di ieri Mediaset ha così annunciato quanto iniziare il docu-reality. La conduttrice ha sempre meno tempo da dedicare alle sue vacanze estive poiché, la nuova edizione di Temptation Island la vedrà al timone dando … L'articolo Alessia Marcuzzi conto alla rovescia Temptation Island ufficializza il nuovo inizio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

BotElenoire : alessia marcuzzi levriero afgano - Notiziedi_it : Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi in crisi? Arriva la verità - MicheleSpione1 : Il promo dell'edizione di #TemptationIsland con Alessia Marcuzzi a settembre - madswish_ : A settembre #TEMPTATIONISLAND con Alessia Marcuzzi . FILIPPO VOGLIAMO TE - blogtivvu : Temptation Island con Alessia Marcuzzi e GF Vip: quando iniziano? -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

ilGiornale.it

Belen, dopo la delusione della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, ha trovato consolazione tra le braccia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi con il quale ha trascorso un roma ...Secondo insistenti indiscrezioni, il successo riscosso dalla presenza di Stefano De Martino a Domenica In avrebbe spinto Mara Venier a prenderlo in considerazione per la nuova stagione del talk domeni ...