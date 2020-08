Alessandra Amoroso, Gianni Morandi e Salmo a La Partita Del Cuore a Verona, edizione speciale per i lavoratori dello spettacolo (Di giovedì 6 agosto 2020) Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Raoul Bova e Salmo a La Partita del Cuore a Verona. Saranno i capitani delle 4 squadre che scenderanno in campo per sostenere i lavoratori dello spettacolo nell'edizione speciale dell'evento benefico atteso a settembre. Sarà lo stadio Bentegodi di Verona ad accogliere l'edizione speciale della Partita del Cuore, in diretta su Rai1 il prossimo 3 settembre. Artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo scenderanno in campo per sostenere la raccolta fondi promossa da Music Innovation ... Leggi su optimagazine

amorosoal : RT @stesimonc: Buongiorno di Alessandra Amoroso - MontiFrancy82 : “Chi vincerà #LAPARTITADELCUORE? Edizione Speciale 2020”: il 3 settembre allo Stadio Bentegodi di Verona, in dirett… - SMSNEWSOFFICIAL : “Chi vincerà #LAPARTITADELCUORE? Edizione Speciale 2020”: il 3 settembre allo Stadio Bentegodi di Verona, in dirett… - WebradioFinance : Ora in onda Boomdabash & Alessandra Amoroso - Karaoke su Webradio Finance - SMSNEWSOFFICIAL : “Chi vincerà LA PARTITA DEL CUORE? Edizione Speciale 2020”: il 3 settembre allo Stadio Bentegodi di Verona, in dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Amoroso Alessandra Amoroso “salsera”, che show: i video in cui balla col cognato Radio Italia Nuova formula per la Partita del cuore, 3 settembre a Verona

(ANSA) - VERONA, 06 AGO - Quattro squadre per quattro capitani, con sfide incrociate e una finale, tutto in una sera: è la nuova formula della 29/a edizione della "Partita del cuore", storico appuntam ...

Alessandra Amoroso, Gianni Morandi e Salmo a La Partita Del Cuore a Verona, edizione speciale per i lavoratori dello spettacolo

Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Raoul Bova e Salmo a La Partita del Cuore a Verona. Saranno i capitani delle 4 squadre che scenderanno in campo per sostenere i lavoratori dello spettacolo nell’edi ...

(ANSA) - VERONA, 06 AGO - Quattro squadre per quattro capitani, con sfide incrociate e una finale, tutto in una sera: è la nuova formula della 29/a edizione della "Partita del cuore", storico appuntam ...Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Raoul Bova e Salmo a La Partita del Cuore a Verona. Saranno i capitani delle 4 squadre che scenderanno in campo per sostenere i lavoratori dello spettacolo nell’edi ...