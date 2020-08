"Aiutiamoli a casa loro": immigrazione, vi ricorda qualcuno? Come si è ridotto Di Maio (Di giovedì 6 agosto 2020) Luigi Di Maio assicura di non sentire più Matteo Salvini, ma i toni usati dall'ex leader del Movimento 5 Stelle sembrano proprio quelli leghisti. Al centro del dibattito, Come da settimane a questa parte, l'immigrazione incontrollata. E chi meglio del ministro degli Esteri può pronunciarsi? "L'accordo fatto in maggioranza va rispettato. Detto questo, ora il problema è altrove e le ricordo che i tempi in politica sono fondamentali. Non dobbiamo sottovalutare l'impatto di queste notizie sulle popolazioni africane". Il grillino fa riferimento alle modifiche dei decreti Sicurezza, gli stessi che un anno fa il Movimento firmava fiero accanto dell'allora alleato del Carroccio. In poche parole Di Maio non solo si rimangia i dl della scorsa estate, ma anche le promesse al Pd: i decreti non ... Leggi su liberoquotidiano

FiorellaMannoia : Rifiuti tossici diretti in Nigeria e Burkina Faso. AIUTIAMOLI A CASA LORO! Sequestrate nel porto di Napoli 42 tonne… - AposticaDiana : @lucadoro_ @Twittaia1 @micheleboldrin Cioè? Un “aiutiamoli a casa nostra”? Finché non si capisce che il problema de… - MelaCant : @luigidimaio @repubblica Che poi è un po' come 'aiutiamoli a casa loro' - fabio_benni : @MinistroEconom1 Per la serie: 'aiutiamoli a casa loro'. - ErrePi8 : RT @SilvyKin92: Messaggio ai grillini scassamaroni! Io ero grillina come o più di voi e sono incazzata nera con il #movimento5stelle. Moti… -

Luigi Di Maio assicura di non sentire più Matteo Salvini, ma i toni usati dall'ex leader del Movimento 5 Stelle sembrano proprio quelli leghisti. Al centro del dibattito, come da settimane a questa pa ...

ALESSANDRIA – Sabato sera, alle 22, i responsabili della Casa di Quartiere di Alessandria, della Ristorazione Sociale e della Caritas erano già in giro a sincerarsi delle condizione di chi è costretto ...

