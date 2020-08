Aiuti di Stato alla Saga, l'ordinanza della Corte Costituzionale mette in salvo l'aeroporto d'Abruzzo (Di giovedì 6 agosto 2020) ordinanza favorevole per l'aeroporto d'Abruzzo dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità Costituzionale sollevata dalla Corte dei Conti che contestava la ... Leggi su chietitoday

agorarai : 'Dobbiamo fare come i Francesi, Lo Stato aiuta le imprese e ne tiene una piccola partecipazione per evitare che que… - animanra : @gratianaturaee L'indottrinato sei tu. Utile idiota del sistema. Dai parlaci di quelle p.iva che sfruttano i dipend… - sergioalesi : RT @robydigi: @salvinimi Si tratta di due problemi distinti. Se permetti penso che a governare non debba andare un rappresentante degli ign… - marco171292 : @IomechiamoRoma1 @SucatelaAScle Aiutatemi a ricordare quale società ha avuto aiuti dallo stato per smaltire un debi… - kurmaon : @VincenzoMangin4 @noitre32 Infatti era solo uno spunto per andare alla ricerca dei grandi evasori e di chi ottiene… -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti Stato Aiuti di Stato durante la pandemia SettimanaNews I chiarimenti dell’Enac sui voucher per voli cancellati

L’Enac ha fornito di recente ulteriori chiarimenti circa il funzionamento e le modalità con cui fruire dei voucher per voli cancellati a causa dell’emergenza coronavirus. Vediamo cosa cambia. In sosta ...

Pirelli, Covid pesa su ricavi e utili: riviste le stime 2020

Per Marco Tronchetti Provera il secondo trimestre dell’anno è stato “il peggiore di sempre”, anche se il management ha contenuto gli effetti della pandemia – Papadimitriou entra nel cda del gruppo Pir ...

L’Enac ha fornito di recente ulteriori chiarimenti circa il funzionamento e le modalità con cui fruire dei voucher per voli cancellati a causa dell’emergenza coronavirus. Vediamo cosa cambia. In sosta ...Per Marco Tronchetti Provera il secondo trimestre dell’anno è stato “il peggiore di sempre”, anche se il management ha contenuto gli effetti della pandemia – Papadimitriou entra nel cda del gruppo Pir ...