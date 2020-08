Agricoltura contadina, la Cia esulta per il voto del Consiglio Regionale: “Vinta battaglia importante” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’approvazione del regolamento attuativo della legge Regionale sull’Agricoltura contadina è la giusta conclusione di un percorso che ci ha visti protagonisti al fianco della Regione Campania e in particolare dei Consiglieri regionali Erasmo Mortaruolo e Maria Ricchiuti che sono stati i proponenti di questa legge”. Così Alessandro Mastrocinque, presidente Regionale della Cia, commenta l’approvazione in Consiglio Regionale del regolamento sull’Agricoltura contadina. “Era semplicemente assurdo – prosegue il dirigente della Confederazione Italiana Agricoltori – che per poter vendere al dettaglio confetture o salumi prodotti a livello artigianale fosse necessario ... Leggi su anteprima24

PetretRita : RT @ChangeItalia: La petizione del Coordinamento delle Comunità Contadine Toscane, che chiede il riconoscimento delle comunità contadine di… - c_dorsi : OK del Consiglio Reg. @Reg_Campania al regolamento #agricoltura #contadina #Mortaruolo: ora aziende agricole potran… - radioalfa : Campania, via libera alla legge per la promozione dell'agricoltura contadina -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura contadina Ok in consiglio regionale a regolamento agricoltura contadina Ottopagine Agricoltura contadina, Mastrocinque (Cia Campania): L’ok della Regione alla legge? Anche un nostro successo

“L'approvazione del regolamento attuativo della legge regionale sull'Agricoltura contadina è la giusta conclusione di un percorso che ci ha visti protagonisti al fianco ...

Regolamento Agricoltura contadina, Mastrocinque (Cia): “Sostegno concreto ai produttori”

“L’approvazione del regolamento attuativo della legge regionale sull’Agricoltura contadina è la giusta conclusione di un percorso che ci ha visti protagonisti al fianco della Regione Campania e in par ...

“L'approvazione del regolamento attuativo della legge regionale sull'Agricoltura contadina è la giusta conclusione di un percorso che ci ha visti protagonisti al fianco ...“L’approvazione del regolamento attuativo della legge regionale sull’Agricoltura contadina è la giusta conclusione di un percorso che ci ha visti protagonisti al fianco della Regione Campania e in par ...