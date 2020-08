Agosto da patrioti: Giorgia Meloni lancia la campagna “Spiagge pulite” (video) (Di giovedì 6 agosto 2020) «Un Agosto da patrioti per Fratelli d’Italia e un modo per amare la propria patria è difendere l’ambiente. Vogliamo aiutare a preservare la bellezza dei nostri mari e sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema importantissimo che non si risolve aumentando il costo della plastica». Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, presentando questa mattina a Ostia, Lungomare Caio Duilio, la campagna ecologista del partito ”Spiagge Pulite”. Agosto da patrioti: la campagna di FdI «In questo Agosto – ha proseguito Meloni – abbiamo deciso di allestire, grazie anche alla collaborazione della Associazione Nazionale Gelatieri ... Leggi su secoloditalia

