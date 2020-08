After 2 a settembre al cinema ma intanto il trailer fa impazzire i fans (VIDEO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Quasi un milione di visualizzazioni per uno dei trailer di After 2 uscito il 27 luglio 2020 su Youtube. In attesa di vederlo al cinema a settembre, i fans di Tessa e Hardin, hanno divorato il trailer per cercare di capire che cosa succederà! Uscito nel 2019, After è stato un vero e proprio fenomeno anche se la critica non ha accolto in modo troppo positivo il film. After è una pellicola sentimentale, basata sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. E anche nel secondo capitolo della saga, i protagonisti saranno Josephine Langford nel ruolo di Tessa Young e Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes-Tiffin. Abbiamo lasciato i due studenti follemente innamorati. Tessa ha perdonato ... Leggi su ultimenotizieflash

Patti Smith sul palco del Murmrr Theatre in Brooklyn: ecco quando

Evento speciale il 4 settembre per celebrare il suo ultimo libro Year of the Monkey in una serata tra parole e musica BROOKLYN – Patti Smith presenta una serata di parole e musica per celebrare il suo ...

After 2: in rete un nuovo spot italiano

La 01Distribution ha rilasciato un nuovo spot italiano di After 2, il secondo capitolo della pellicola, uscita nel 2019, che in Italia ha incassato 6 milioni di euro al botteghino. La regia del sequel ...

