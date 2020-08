Accise diesel più care: il Governo ringrazia così l'autotrasporto per quanto fatto nel lockdown (Di giovedì 6 agosto 2020) Da una parte il ministro all'Ambiente Sergio Costa che ha annunciato aumenti delle Accise sui diesel, dall'altra i vertici di Conftrasporto che meditano un fermo nazionale della categoria per nulla ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

