A Roma apertura nidi il 9 settembre, scuole dell’infanzia il 14 (Di giovedì 6 agosto 2020) I nidi di Roma riapriranno il 9 settembre, le scuole dell’infanzia il 14. Roma Capitale ha definito il piano di riapertura dei servizi educativi e scolastici dedicati ai bambini da 0 a 6 anni. Piano che prevede la possibilità di garantire la didattica in presenza sulla base del principio-guida della stabilità dei gruppi: ogni educatrice o insegnante sarà riferimento fisso per un gruppo di bambini. Rispetto all’anno scorso saranno al lavoro oltre tremila maestre ed educatrici in più, assunte a tempo determinato. Alla base del riavvio in sicurezza dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale sono centrali i bisogni di crescita e di benessere psicologico. È stato delineato un riavvio graduale: i primi a rientrare, ... Leggi su laprimapagina

giuliog : RT @romatoday: VIDEO | Spiagge in città: ecco gli 'stabilimenti urbani', sdraio e ombrelloni in cinque parchi di Roma - BrokerPartnerIT : Lancio ULYFE ed apertura della nostra Sede di Roma! Il nuovo Social Network in Digital Sharing Economy arriva in DI… - bettape : RT @romatoday: VIDEO | Spiagge in città: ecco gli 'stabilimenti urbani', sdraio e ombrelloni in cinque parchi di Roma - romatoday : VIDEO | Spiagge in città: ecco gli 'stabilimenti urbani', sdraio e ombrelloni in cinque parchi di Roma… - Culturamente1 : Quest'anno la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma si svolge al Circo Massimo. Il nostro@marco_rossi88 ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma apertura Roma, apertura nidi anticipata: via dal primo settembre e termometri per i bimbi Il Messaggero A Roma apertura nidi il 9 settembre, scuole dell’infanzia il 14

I nidi di Roma riapriranno il 9 settembre, le scuole dell’infanzia il 14. Roma Capitale ha definito il piano di riapertura dei servizi educativi e scolastici dedicati ai bambini da 0 a 6 anni. Piano ...

La Lnd ha accolto il ricorso dell’Acr Messina. Ripescata la Sammaurese

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi a Roma, ha deliberato in ordine alle ammissioni ai campionati nazionali di Serie D. In apertura dei lavori, il responsabile medico del ...

I nidi di Roma riapriranno il 9 settembre, le scuole dell’infanzia il 14. Roma Capitale ha definito il piano di riapertura dei servizi educativi e scolastici dedicati ai bambini da 0 a 6 anni. Piano ...Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi a Roma, ha deliberato in ordine alle ammissioni ai campionati nazionali di Serie D. In apertura dei lavori, il responsabile medico del ...