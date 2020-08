A fuoco il set di Temptation Island (Di giovedì 6 agosto 2020) Non si capisce se doloso o casuale ma questa notte l’Is Morus Relais, hotel che ospita la trasmissione Temptation Island è andata a fuoco, o meglio una parte dell’hotel si è incendiata e con esso le scenografie del programma. LEGGI ANCHE > Alessia Marcuzzi, la sua conduzione bis di Temptation Island non è mai stata a rischio Temptation Island, incendio nell’hotel che ospita il reality Queste le immagini pubblicate dai vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere il rogo all’interno dell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Pare che tutto sia partito dal fuoco divampata da un automobile (quella nella foto). Le indagini sono ancora in corso ... Leggi su giornalettismo

Palermo, divorato dal rimorso confessa l'omicidio di una donna avvenuto nel 2015 e fa ritrovare il cadavere

I vigili del fuoco e i carabinieri hanno recuperato i resti di un cadavere sul Monte Pellegrino, a Palermo. Il ritrovamento è avvenuto dopo che un 46enne, Damiano Torrente, si è presentato dai militar ...

Viaggio in Italia. Stromboli, l’isola di fuoco

«L’isola è il vulcano» dicono gli strombolani doc, che abitano qui, sia d’estate che d’inverno. Arrivando in aliscafo, Stromboli è un triangolo isoscele azzurro che emerge dal mare, come la “punta di ...

