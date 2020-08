6 anni, rischia soffocamento al Mc Donald’s: mascherina dentro crocchetta (Di giovedì 6 agosto 2020) Ha rischiato di morire soffocata al Mc Donald’s, l’ha salvata la madre. Una bambina di 6 anni ingoia un pezzo di nuggets con all’interno una mascherina. Poteva finire in tragedia senza il provvidenziale intervento della madre. Una bambina di 6 anni ha rischiato di soffocare dopo aver trovato una mascherina chirurgica blu in una crocchetta di pollo acquistata da McDonald’s. E’ successo nel punto vendita del famoso fast food ad Aldershot, Hampshire, a circa 70 km a ovest di Londra. La denuncia della mamma, Laura Arber: “Potrebbe essere morta. È salva per una frazione di secondo”. Le scuse dell’azienda: “Sicurezza alimentare è nostra priorità”. Il fatto è stato ... Leggi su chenews

