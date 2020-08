250 euro di sconto per Samsung Galaxy S20+, offerta Unieuro post Galaxy Note 20 (Di giovedì 6 agosto 2020) Archiviato l'evento in diretta streaming Galaxy Unpacked 2020 del 5 agosto, si torna ugualmente a parlare del Samsung Galaxy S20+, lanciato dall'azienda sudcoreana sul mercato all'inizio dell'anno in corso. Se è vero che la "grande S" ha alzato ufficialmente il sipario su una pletora di prodotti di prossima uscita - dal Note 20 al Fold Z 2 con pieno supporto alle reti 5G di nuova generazione -, lo smartphone top di gamma è infatti ora protagonista di un'offerta realmente golosa per quanti vorrebbero farlo proprio e portarselo a casa ad un prezzo decisamente ribassato. offerta che è apparsa nelle ultime ore sui listini di Unieuro. Come potete verificare voi stessi sul sito ufficiale della celebre ... Leggi su optimagazine

LissyNeumair : @chat_paresseux Lo sparo perché io ho dovuto accettare 250 euro di voucher per un altro concerto annullato, che spe… - Barbuscia_spa : Mercedes-Benz Classe A A 250 e Automatic EQ-Power Premium - 47378 euro - MassimoSagramo1 : @frankiehinrgmc @LucaBizzarri Già invece di benefattori di ricche rubacuori, olegettine e calippe, che hanno telev… - Oisicratt : RT @Camillamariani4: Ho visto lo spot di Roadhouse, 250 grammi di tagliata a euro 9.90, quindi a parte sottopagare i dipendenti, non oso pe… - DomenicoMargar2 : RT @Camillamariani4: Ho visto lo spot di Roadhouse, 250 grammi di tagliata a euro 9.90, quindi a parte sottopagare i dipendenti, non oso pe… -

Ultime Notizie dalla rete : 250 euro Unieuro Fuori Tutto: Samsung Galaxy S20+ scontato di 250 euro! Everyeye Tech Coronavirus, il focolaio nei campi del Mantovano. «Difficile tracciare ogni bracciante»

Nel centro di Rodigo, 5 mila anime nell’alto Mantovano, c’è un monumento al melone che svetta in una rotatoria. Sole battente, pianura assoluta e centinaia di indiani sikh, senegalesi e anche italiani ...

Ecobonus auto: rivoluzione nel decreto Agosto o Scostamento

Nel decreto Agosto o decreto Scostamento (questi i nomi possibili), possibili novità sugli ecobonus auto. Il Governo dovrebbe stanziare ulteriori 500 milioni di euro rispetto ai 50 milioni quasi finit ...

Nel centro di Rodigo, 5 mila anime nell’alto Mantovano, c’è un monumento al melone che svetta in una rotatoria. Sole battente, pianura assoluta e centinaia di indiani sikh, senegalesi e anche italiani ...Nel decreto Agosto o decreto Scostamento (questi i nomi possibili), possibili novità sugli ecobonus auto. Il Governo dovrebbe stanziare ulteriori 500 milioni di euro rispetto ai 50 milioni quasi finit ...