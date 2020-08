15enne rapinato della bici Villaggio degli Sposi, nei guai 23enne (Di giovedì 6 agosto 2020) Era seduto su una panchina con un amico e con un escamotage quattro giovani gli hanno portato via la bici. Uno di loro ora è stato rintracciato. La vicenda a fine luglio al Villaggio degli Sposi. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : 15enne rapinato

Era seduto su una panchina con un amico e con un escamotage quattro giovani gli hanno portato via la bici. Uno di loro ora è stato rintracciato. La vicenda a fine luglio al Villaggio degli Sposi. Gli ...Paura e rabbia a Marghera, dove una quindicenne sarebbe stata prima derubata per poi essere aggredita sessualmente dal tunisino che poco prima le aveva rubato il telefono. Tutto è accaduto in località ...