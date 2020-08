13 peccati il film stasera su Rai 4 venerdì 7 agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) 13 peccati è il thriller in onda stasera venerdì 7 agosto su Rai 4 in prima serata. Trama e trailer 13 peccati è il thriller horror scelto per la serata di venerdì 7 agosto da Rai 4 canale 21 del digitale terrestre per regalare una serata di divertimento da brividi al pubblico. Diretto da Daniel Stamm il film vede nel cast Ron Perlman, Mark Webber, Rutina Wesley tra gli altri. Il film ha avuto una bassa risonanza uscito per lo più nel mondo tra DVD e streaming, con un incasso di 9 mila dollari al botteghino americano e 800 mila in tutto il mondo. Si tratta del remake americano di un film thailandese 13: Game of Death. 13 peccati la trama del film stasera su Rai ... Leggi su dituttounpop

ruotebucate : @jo19N26 @YouTube Josè. Mieta le vittime in silenzio, il numero 7 come i peccati capitali. E come Kevin Spacey nell… -

Ultime Notizie dalla rete : peccati film 13 peccati il film stasera su Rai 4 venerdì 7 agosto Dituttounpop 13 peccati il film stasera su Rai 4 venerdì 7 agosto

13 Peccati è il thriller horror scelto per la serata di venerdì 7 agosto da Rai 4 canale 21 del digitale terrestre per regalare una serata di divertimento da brividi al pubblico. Diretto da Daniel Sta ...

Netflix agosto 2020 – tutte le serie e i film in arrivo

Anche ad agosto 2020 il catalogo del servizio in streaming Netflix propone nuovi film e stagioni di serie tv originali e non. Disponibili nuove stagioni di The Rain, Lucifer e Gotham. Inoltre, entrano ...

13 Peccati è il thriller horror scelto per la serata di venerdì 7 agosto da Rai 4 canale 21 del digitale terrestre per regalare una serata di divertimento da brividi al pubblico. Diretto da Daniel Sta ...Anche ad agosto 2020 il catalogo del servizio in streaming Netflix propone nuovi film e stagioni di serie tv originali e non. Disponibili nuove stagioni di The Rain, Lucifer e Gotham. Inoltre, entrano ...