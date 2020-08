Zingaretti: 'Senza legge elettorale pericoloso il taglio dei parlamentari' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il segretario del Pd invita il Movimento 5 stelle ad impegnarsi in almeno uno dei due rami del parlamento. Italia Viva si dichiara disponibile a discuterne ma sottolinea che per il paese le priorità ... Leggi su tg.la7

Il referendum sul taglio del proporzionale incombe, il Parlamento sta per chiudere i battenti per la pausa estiva, ma di una nuova legge elettorale non si intravede neanche l’ombra. Soprattutto, non s ...Il segretario del Pd invita il Movimento 5 stelle ad impegnarsi in almeno uno dei due rami del parlamento. Italia Viva si dichiara disponibile a discuterne ma sottolinea che per il paese le priorità ...