Zingaretti chiama Lamorgese, nessuna intenzione di sfiduciare il ministro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo le indiscrezioni di questi ultimi giorni, Zingaretti ha ritenuto opportuno chiamare la Ministra Lamorgese, assicurandole il pieno sostegno del Pd. Dopo i rumours degli ultimi giorni, vi era necessariamente il bisogno di un chiarimento da parte del Partito Democratico. Le voci infatti riguardo una possibile sfiducia al ministro dell’Interno Lucia Lamorgese all’interno della maggioranza … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

