Zanetti elogia Conte: “Con il mister serietà e cultura del lavoro” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Presentando la prossima sfida contro il Getafe il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha abbracciato virtualmente Conte spendendo per lui parole d’elogio. “Me ne sono accorto fin dal primo pranzo con il mister, la cultura del lavoro e la serietà dei ragazzi hanno permesso di intraprendere questo percorso. Questa è una squadra con un’identità precisa, che cerca sempre di fare la partita. Non c’è margine d’errore. Ci siamo abituati a giocare ogni tre giorni, servirà tanta lucidità. Le motivazioni che ti dà un trofeo europeo che tra l’altro puoi raggiungere vincendo quattro partite ti possono far superare la stanchezza. Il Getafe arriverà alla sfida avendo avuto due settimane per concentrarsi solo su questo ... Leggi su ilnapolista

