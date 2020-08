Wreckfest: arriva il Summer Smasher Tournament (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nuovo torneo per Wreckfest in arrivo nel mese di agosto, in cui potrete provare una nuova macchina e avventurarvi in nuove sfide: ecco il Summer Smasher Ne abbiamo già abbondantemente parlato in una recensione dedicata, ma Wreckfest è riuscito a convincerci appieno nonostante, qualche limite tecnico piuttosto marcato e una forte carenza dal lato “narrativo”. Non che sia propriamente necessaria in titoli del genere, ma non guasta mai. Per il resto, Wreckfest è terribilmente divertente sia da giocare sia da vedere. Le collisioni, fulcro del gioco, risultano estremamente realistiche e convincenti. Insomma, un buon titolo, non perfetto, ma dannatamente divertente. Tramite un nuovo gameplay trailer, Bugbear Entertainment, gli sviluppatori del gioco, hanno reso ... Leggi su tuttotek

