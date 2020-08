WRC 9: Annunciato il Rally del Giappone (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la Nuova Zelanda e il Kenya, NACON e lo studio KT Racing sono felici di presentare il Rally del Giappone, una nuova tappa della stagione 2020 che i giocatori troveranno all’interno di WRC 9, il videogioco ufficiale del Campionato del Mondo di Rally della FIA. WRC 9 uscirà il 3 settembre 2020 su PlayStation®4, Xbox One e PC sull’’Epic Games Store, poi su PlayStation®5, Xbox One Series X e Nintendo Switch™ in una data successiva. In occasione del ritorno, per la prima volta dal 2011, del Rally del Giappone, i giocatori potranno godersi le emozionanti montagne e le foreste del distretto di Aichi, che ospiterà il Gran Finale del Campionato a novembre. Proprio come i veri piloti della WRC, in WRC 9 i giocatori potranno padroneggiare l’impegnativo ... Leggi su gamerbrain

Dopo 8 anni Oliver Ciesla abbandona il suo ruolo di boss dei promotori del WRC dopo aver migliorato in tanti aspetti il Mondiale Rally e aver aiutato lo stesso a ripartire dopo l'emergenza COVID-19.

Gli ultimi dodici mesi sono stati decisamente interessanti per tutti gli appassionati di rally: non solo Codemasters ha dato alle stampe l'ottimo Dirt Rally 2.0,ma è stato appena effettuato l'annuncio

