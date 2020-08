Willian, tradimento al Chelsea in vista: ha confessato agli amici di voler andare… all’Arsenal (Di mercoledì 5 agosto 2020) A Londra vuole restare e, con ogni probabilità, a Londra resterà. Willian, centrocampista o esterno del Chelsea è pronto a "tradire" i colori blues per approdare all'Arsenal. Il brasiliano, da tempo al centro di rumors di mercato per via dei problemi sul rinnovo, sarebbe ad un passo dai Gunners. Secondo il Mirror, il classe 1988 si sarebbe anche sbilanciato con gli amici ammettendo quale sarà il suo futuro.Willian: da Londra a... Londracaption id="attachment 597789" align="alignnone" width="600" Wllian (getty images)/captionWillian potrebbe presto cambiare maglia in Premier League, ma non città. Il brasiliano, dopo aver rifiutato una ricca offerta dalla MLS, dove l'Inter Miami di Beckham era pronto a fare pazzie pre averlo, avrebbe deciso di rimanere ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Willian, tradimento al Chelsea in vista: ha confessato agli amici di voler andare... all'Arsenal -… -

Ultime Notizie dalla rete : Willian tradimento William e Kate: 9 anni di matrimonio, fra tradimenti, litigi e figli DonnaPOP "Shakespeare in napoletano, ecco i sonetti traditi e tradotti"

William Shakespeare, naturalmente ... Giornale notturno’ di Jan Fabre) che firma anche la regia. Musella, il ‘tradimento’ di cui parlava Jacobelli è solo questione di lingua o la forza del napoletano, ...

News Serie TV

La serie Netflix sulle suore guerriere ispirata all'omonima saga di fumetti ha debuttato in streaming lo scorso 2 luglio. Warrior Nun, la serie soprannaturale di Netflix ispirata all’omonima serie di ...

William Shakespeare, naturalmente ... Giornale notturno’ di Jan Fabre) che firma anche la regia. Musella, il ‘tradimento’ di cui parlava Jacobelli è solo questione di lingua o la forza del napoletano, ...La serie Netflix sulle suore guerriere ispirata all'omonima saga di fumetti ha debuttato in streaming lo scorso 2 luglio. Warrior Nun, la serie soprannaturale di Netflix ispirata all’omonima serie di ...